Bouffée de printemps sur le salon Batibouw

Les organisateurs de Batibouw, initialement prévu du 19 au 27 février 2022, ont pris la décision de reporter le salon au mois de mai (du 21 au 29). Une décision difficile pour un événement qui a toujours été, depuis 60 ans, organisé en début d’année mais qui a dû être prise pour rassurer les exposants face à l’incertitude liée au covid-19. « De plus en plus d’exposants étaient inquiets pour les semaines et les mois à venir », avoue sans détour Frédéric François, le CEO de Fisa. « Ils se demandaient quelles seraient les mesures sanitaires qui devraient être prises en vue du salon. Pour rassurer tout le monde, nous avons décidé ensemble de reporter le salon. »