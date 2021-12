Plus de 120 signataires d'une charte visant à améliorer la diversité des panels

Fruit d'une collaboration entre "Women in Finance", "Women on Board", les membres de DMAB (Diversity Managers Association Belgium), divers experts en matière de genre et Febelfin, la fédération du secteur financier, "Inclusive Panels" cherche à améliorer la mixité des genres, des origines et des âges parmi les experts s'exprimant lors d'événements et conférences en Belgique.

Selon plusieurs études, à peine 30% des panels des événements d'entreprise sont suffisamment mixtes. Pourtant, un panel mixte et divers garantit des débats plus riches et plus ouverts, avec des idées plus innovantes et envoie un signal fort aux participants et au monde extérieur, souligne Febelfin dans un communiqué.