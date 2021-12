Célestine, la tiny house 100% locale conçue par des étudiants

Laboratoire, vitrine, projet exemplaire… La tiny house Célestine est un peu tout cela à la fois ! Posée sur les bords du lac de Genval, elle accueille les touristes dans un cadre chaleureux agrémenté de nombreux produits locaux comme du gin, des bières, des savons, des œuvres photographiques, etc. Dans une vie antérieure, Célestine a aussi servi de kot et c’est d’ailleurs dans ce but qu’elle a été construite par Sam Henry et Nicolas Delens, deux étudiants en construction et technologie du bois. Les jeunes ont donné vie à la tiny house en utilisant au maximum des matériaux naturels et de récupération. Le bois est par exemple omniprésent et les matériaux structurels qui ont été achetés neufs proviennent de Wallonie. Sam Henry et Nicolas Delens ont par contre récupéré des châssis dans une ancienne menuiserie et ont adapté les plans de leur habitat léger afin de pouvoir les y intégrer. Ils ont aussi utilisé du bois destiné à la construction de fenêtres pour fabriquer des lambris et ont conçu eux-mêmes de nombreux éléments comme le mobilier de la cuisine, la tête de lit, les cloisons, etc.

Bref, les étudiants se sont beaucoup impliqués dans ce projet et, lorsqu’ils n’ont plus eu l’utilité de Célestine en tant que kot, ils ont imaginé lui donner une nouvelle vie en la transformant en hébergement touristique insolite. Pour ce faire, ils se sont associés à d’autres étudiants avec qui ils forment désormais le collectif Ernesst. En plus de Sam Henry et Nicolas Delens, on y retrouve Maxime Damman, diplômé en e-business, et Antoine Hennaut, étudiant en communication. « Le projet a été monté en 2020, en pleine crise sanitaire, donc on se réunissait essentiellement par visioconférence », raconte Antoine Hennaut. « Ce qui nous a réunis à la base, c’est le concept de tiny house car il nous parlait à tous. En mettant en location Célestine, on voulait aussi mettre en avant l’écologie et la simplicité, faire comprendre qu’il est possible de vivre mieux avec moins. »