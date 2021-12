Mipim: le train remis sur les rails

J’ai déjà reçu des appels dès le début du mois de septembre pour me demander si nous allions réitérer l’expérience », explique Nelly Chammas, responsable marketing et communication au sein du bureau d’avocats Simont Braun. « On sent que l’excitation monte et les participants des autres années en parlent de plus en plus autour d’eux. Il y a les habitués et des nouveaux. Et c’est tant mieux. »

Baptisé « Train Simont Braun », il a toujours rencontré un vif succès et, cette année encore, la demande est bien là. « Plus que jamais, nous cherchons à voyager de manière efficace et agréable, mais aussi dans le respect de notre environnement. C’est dans cet esprit que le Train a vu le jour en 2018, et nous sommes heureux de proposer à nouveau cette alternative conviviale et écologique pour le prochain Mipim », poursuit Thomas Braun, avocat associé au sein du cabinet à l’initiative du projet.