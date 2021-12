Robert Lewandowski réagit enfin à sa 2e place au trophée du Ballon d’Or: «J’ai un sentiment d’impuissance»

Lionel Messi a remporté le 65e Ballon d’Or, trophée récompensant le meilleur joueur de l’année et remis par le magazine français France Football à Paris. L’Argentin remporte le 7e Ballon d’Or de sa carrière et a devancé le Polonais Robert Lewandowski qui se classe 2e. L’Italien Jorginho (Chelsea) complète le podium avec sa 3e place.

Pour l’attaquant du Bayern Munich, cette défaite est difficile à accepter. Il vient notamment de réagir à ce sujet dans l’émission polonaise Kanale Sportowym : « J’ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j’étais heureux, au contraire. J’ai un sentiment d’impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi… Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu’il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j’ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C’était bien qu’après la cérémonie, nous n’ayons pas eu de match pendant la semaine ».