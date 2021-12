Variant omicron: un premier rapport venu d’Afrique du Sud donne de l’espoir

Début décembre, 42 personnes se trouvaient dans le département coronavirus de l’hôpital. Neuf d’entre elles avaient besoin d’un apport en oxygène, 29 ont été testées positives mais sans symptômes (et étaient donc hospitalisées pour d’autres raisons), quatre personnes avaient besoin de soins supplémentaires, dont une qui a dû être admise aux soins intensifs. Des proportions bien inférieures à ce que l’hôpital a connu lors des vagues précédentes, souligne le rapport consulté par Het Laatste Nieuws.

« Le nombre de patients n’ayant pas besoin d’oxygène est frappant », commente un infectiologue de l’hôpital. Et de souligner le contraste avec l’année et demie passée, lors de laquelle les bruits des machines à oxygène étaient nettement plus présents. Ce changement a aussi été remarqué dans d’autres hôpitaux de la province du Gauteng, souligne le rapport, mais les prochaines semaines permettront de déterminer s’il s’agit d’une vraie tendance ou non.