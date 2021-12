Marc Van Ranst: «Il sera de plus en plus difficile de connaître le nombre exact d’infections par le variant omicron»

À lire aussi Variant omicron: un premier rapport donne de l’espoir

« A partir de la semaine prochaine, il sera de plus en plus difficile de connaître le nombre exact d’infections par ce variant », avance le virologue flamand, arguant que les chaînes de transmission venant de l’étranger ne pourront plus être retracées clairement. « Il sera dès lors plus intéressant d’exprimer le pourcentage du nombre de cas par rapport au nombre total d’infections. »