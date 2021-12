À 36 ans, Mark Cavendish prolonge d’une saison chez Deceuninck-Quick-Step

« Je suis incroyablement fier et heureux », a confié Mark Cavendish cité dans le communiqué de son équipe. « Quand je suis revenu l’an dernier, je n’ai pas caché mon admiration pour ce que l’équipe fait et combien j’étais heureux de revenir. Les 12 derniers mois ont été phénoménaux et le soutien que j’ai eu de l’équipe et du staff m’ont ému plusieurs fois ».

Mark Cavendish, 36 ans, a égalé cette année le record de victoires d’étapes dans le Tour de France d’Eddy Merckx (34) en remportant quatre étapes en plus du maillot vert. Il aurait été seul détenteur du record en cas de victoires dans la dernière étape sur les Champs-Elysées. Il y a pris la troisième place derrière Wout van Aert et Jasper Philipsen.

Phase de récupération

L’ancien champion du monde récupère actuellement des séquelles de sa lourde chute aux récents Six Jours de Gand. Il s’est fracturé deux côtes et a souffert d’un pneumothorax.