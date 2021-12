Swann Borsellino à cœur ouvert: «Je travaille, mais si je devais choisir, je n’ai pas envie de regarder jouer le Standard» (vidéo)

La rencontre comptant pour la 17e journée de championnat entre le Standard et le SC Charleroi a été arrêtée à la 88e minute de jeu dimanche soir en raison du comportement de certains supporters visités. Ces derniers sont montés sur la pelouse alors que les Carolos menaient 0-3. De cette manière, ils ont montré leur colère envers la direction liégeoise. Il est vrai que les résultats du club principautaire sont décevants depuis un petit temps...

Lundi soir, sur le plateau de l’émission « La Tribune », diffusée sur la RTBF, un long chapitre au sujet de ce choc wallon a été évoqué. On retiendra notamment les propos de Swann Borsellino, un chroniqueur français qui a un point de vue précis sur la situation des Rouches : « J’ai appris depuis un an et demi à découvrir ce championnat de D1A. Quand je suis arrivé ici, je connaissais bien deux équipes, Anderlecht et le Standard, parce que ce sont les clubs dont on parle en France.