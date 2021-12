Une partie des élèves absents du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre: la session de décembre annulée

Avec 10 % des élèves absents, la direction du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre a décidé d’annuler la session d’examens prévue la semaine prochaine. Trop d’élèves ont été malades ou en quarantaine. La situation risque encore de s’aggraver les prochains jours, selon les informations de la RTBF.

Organiser une session dans ces conditions risquait de pénaliser les élèves, selon RTBF Info. Les classes doivent désormais fermer à partir de deux cas positifs, et lorsqu’une classe ferme, il y a dix jours d’absence. Les absences sont donc de plus en plus longues et nombreuses, ce qui ne rendait pas possible la session.