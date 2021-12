Variant omicron: le secteur du voyage britannique appelle à l’aide

L’association sectorielle ABTA affirme que les dernières mesures adoptées par Londres pour tenter de freiner la diffusion du variant omicron risquent de « faire basculer certaines entreprises » dans l’insolvabilité et de « les forcer à fermer leurs portes pour de bon », particulièrement les PME.

Le Royaume-Uni vient notamment de placer sur liste rouge plusieurs pays, ce qui signifie un isolement dans des hôtels spécifiques pour les voyageurs arrivant depuis ces destinations.

Ces mesures interviennent alors que le secteur « souffre encore » des mesures précédentes de restrictions aux voyages et a, selon l’ABTA, « perdu deux saisons d’hiver et d’été ». Les PME du secteur sont les plus vulnérables, souligne le communiqué.

Les voyageurs arrivant dans le pays doivent aussi faire un test de dépistage du covid-19 avant leur départ pour le Royaume-Uni et s’isoler à l’arrivée jusqu’au résultat d’un test PCR.

Les secteurs du tourisme et des transports font partie de ceux qui ont le plus souffert de la pandémie, avec des mois de confinement puis de restrictions aux déplacements internationaux.

D’après le communiqué de l’ABTA, le chiffre d’affaires des entreprises de voyage se situe « à seulement 22 % de son niveau d’avant la pandémie » avec des niveaux de réservations encore déprimés tandis que l’emploi dans le secteur a été divisé par deux.

« Ces dernières semaines seulement, l’industrie avait commencé à voir le début d’une reprise avec l’allégement de restrictions aux voyages en octobre », notamment la réouverture au tourisme des Etats-Unis, relève l’ABTA.

Mais avec les nouvelles restrictions en réaction au variant omicron, « une troisième saison d’hiver est menacée », poursuit l’association, qui insiste : « contrairement à d’autres secteurs comme l’hôtellerie-restauration ou les arts, il n’y a pas eu de fonds dédiés » pour les agents de voyages et tours opérateurs.