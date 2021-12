Mapic: F&B, bricolage et déco, grands vainqueurs de la crise

Depuis 2005, François Honoré s’occupe de stratégie pour les entreprises qui souhaitent implanter un projet dans une zone définie. Geo Consulting, la société qu’il avait fondée au départ, était spécialisée en immobilier commercial. Aujourd’hui, après le rachat d’UpCity en 2020 (conseils auprès des pouvoirs publics) et la création d’une entité faîtière nommée The Third Territory, François Honoré et ses équipes ont étendu leurs spécialisations à toutes les branches de l’immobilier, y compris le bureau et le logement.

Présent au Mapic de Cannes pour y suivre les dernières tendances, il pose un regard sur ce que sera l’immobilier commercial de demain. « Le retail s’insérera de plus en plus dans des projets immobiliers mixtes », exprime-t-il. « La présence de commerces au milieu de nulle part, c’est fini. Le marché va s’atteler à retravailler les pôles commerciaux existants, que ce soit en périphérie ou dans les centres-villes. »