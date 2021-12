Plus d'emplois dans l'UE qu'avant la crise du coronavirus

En revanche, l'emploi dans la zone euro était encore de 300.000 personnes en dessous du niveau du quatrième trimestre 2019.

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,9% dans la zone euro et dans l'UE au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. L'Irlande (+4,0%), l'Espagne (+2,6%), la Lituanie (+2,1%), l'Estonie (+1,9%) et la Grèce (+1,9%) ont enregistré la plus forte croissance. Des baisses ont été observées en Lettonie (-2,0%) et le taux d'emploi est resté stable en Finlande. Au deuxième trimestre 2021, l'emploi avait augmenté de 0,8% dans les deux zones.