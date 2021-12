Hans Anders reprend les magasins d'optique eyes + more

Le groupe a acquis eyes + more (actif aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche) en 2019, mais les succursales belges étaient depuis restées aux mains de la société de franchise indépendant Eyes!. Désormais, la holding E & M BV possède l'ensemble de l'organisation eyes + more en Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas.

"Tant pour les magasins que les employés et les clients belges, le changement sera peu perceptible. Les plus de 50 salariés belges de eyes + more conservent leur emploi", promet Hans Anders.