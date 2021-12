Rallyes : Thierry Neuville va changer de patron

Andrea Adamo et Hyundai Motorsport, c’est fini ! Le fantasque patron de l’écurie de rallye dans laquelle roule Thierry Neuville ne fait plus partie de l’écurie avec laquelle il avait remporté deux titres des constructeurs, en 2019 et 2020.

Hyundai Motorsport vient d’annoncer que son directeur, Andrea Adamo, ne faisait plus partie d’une équipe qu’il avait rejointe il y a six ans. Selon la formule consacrée, le constructeur coréen a déclaré que les deux parties « étaient tombées de commun accord » sur cette décision.

On peut bien sûr en douter, alors que l’équipe qui avait notamment remporté les deux titres des constructeurs en WRC (2019 et 2020) a cette fois vu son grand rival (Toyota) reprendre la main, tandis que Sébastien Ogier a remporté le titre des pilotes. Mais alors qu’Andrea Adamo était surtout connu pour son tempérament fort et son goût immodéré pour la « Comedia del Arte », on peut supposer que le management coréen n’y a plus trouvé son compte, notamment face à plusieurs erreurs de gestions commises au cours des derniers mois. Et la perte du titre cette saison n’a évidemment pas aidé…