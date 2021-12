Coupe d’Europe de football: la Belgique doit soigner son coefficient pour assurer son avenir en Ligue des champions

Mardi soir (18h45), le FC Bruges est le premier des quatre clubs belges à disputer la sixième journée de la phase de groupes des coupes européennes de football. Il s’agira de l’ultime occasion pour le football belge de récolter des points pour soigner son coefficient et ainsi conserver sa place directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions. La suite de la saison européenne des clubs belges est des plus incertaine. Si La Gantoise est assurée de jouer les huitièmes de finale de la Conference League, et l’Antwerp est d’ores et déjà éliminé, le Club de Bruges et Genk doivent espérer des circonstances favorables.

Pour le Club de Bruges, la troisième place du groupe A, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League, est l’objectif le plus réalisable après la déconvenue contre le RB Leipzig il y a quinze jours. Une tâche difficile, car pour y parvenir, les champions nationaux devront faire mieux à Paris que Leipzig à domicile contre Manchester City. L’élimination européenne se profile à l’horizon.