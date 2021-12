Obligation vaccinale: la police utilise du gaz lacrymogène pour repousser certains manifestants

Cette manifestation, organisée en front commun par la CGSP, le Setca, la CNE, le SLFP et la CGSLB, succède à une semaine de mobilisation devant le cabinet du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. Elle a débuté par un rassemblement sur la place de La Chapelle. Le cortège s’est ensuite mis en branle en direction du carrefour Arts-Loi, aux portes de la « zone neutre » et du siège du gouvernement fédéral.

Les manifestants ont fait du bruit et lancé des pétards. La mobilisation était colorée par les multiples pancartes et banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Un plan contre la pénurie d’infirmiers maintenant », « Du bon sens », « SOS », « La vraie urgence n’est pas de licencier », « Sauvez notre système de santé au lieu de licencier », « Mon corps, mon choix », « Prenez soin de nous » ou encore « Urgences en souffrance ». Des blouses blanches, brandies au-dessus de la foule, servaient aussi de supports à des slogans.