UHT, FSC : que signifient les logos sur les briques de lait Fairebel ?

Les marques aiment les afficher sur les emballages : des logos et acronymes aussi différents que nombreux, aux significations bien distinctes. Ils se trouvent partout, sur les briques de lait, les dernières pages des livres, certains emballages de fromages, de bouteilles d’eau. La coopérative Faircoop n’échappe pas à la règle et ses produits arborent quatre logos reconnaissables, mais dont le sens est souvent méconnu.

Le « FSC » ou la protection des forêts

Le label du Conseil de Soutien de la Forêt s’assure de la gestion durable des forêts pour les produits à base de bois. Pour Fairebel, qui espère remplacer tous ses plastiques par du carton, le label « FSC » est très important. Officiellement fondée en 1993, à Toronto, l’ONG travaille, aujourd’hui, dans une centaine de pays, afin de gérer de manière adéquate, bénéfique et économique les forêts du monde. Le label encourage la préservation des ressources et de la biodiversité. La gestion économique est adaptée de sorte qu’elle ne se fasse pas au détriment de l’écosystème ou des habitants locaux des forêts. Des engagements qui font de « FSC » un écolabel et un label socio-environnemental.

Une meilleure conservation

Les initiales « UHT », pour « Upérisation à Haute Température », représentent un label qui se trouve sur plus de 80 % des briques et bouteilles de lait en Europe. Il n’est donc pas étonnant de le retrouver sur les briques de lait de Fairebel ! L’upérisation consiste à porter, en quelques secondes à peine, le lait à une température très élevée. Cette technique permet au lait de rester stérile après son refroidissement, ne rentrant jamais en contact avec l’air. Les micro-organismes sont détruits et la durée de conservation se voit rallongée pour atteindre les trois mois. Mise au point en 1951 en Suisse, elle est véritablement adoptée en 1962, lorsque la société suédoise Tetrapak, aujourd’hui grand partenaire de Fairebel, rejoint l’aventure.

Neutre en carbone

Carbon Trust est le label environnemental qui informe sur les émissions de gaz à effet de serre produites par un produit. Symbolisé par une trace de pied, représentant l’impact de l’humain sur la planète, Carbon Trust travaille depuis 2008 pour alerter les consommateurs sur les répercussions que peuvent avoir certains procédés de fabrication. Le label se divise en sept catégories, allant de « Neutre en CO 2 » à « Baisse émission de CO 2 », en passant par « Packaging faible en CO 2 », où se trouve Fairebel.

Du tri dans nos déchets

« Triman », né en 2015, se trouve sur une grande partie des emballages et produits recyclables. Ce logo, qui montre une silhouette trier ses déchets pour les recycler, est entouré d’une flèche circulaire afin de montrer l’action répétitive du tri. La différence entre « Triman » et le logo « Point vert », présent sur de nombreux emballages, est simple : « Triman » pousse le consommateur au tri, là où le « Point vert » indique que le producteur de l’emballage participe à la valorisation de ceux-ci.