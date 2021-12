Deux nouvelles Auberges Espagnoles en soutien aux commerçants bruxellois (hub.brussels)

Les Auberges Espagnoles mettent à disposition un espace commercial à moindre coût à Bruxelles, permettant aux commerçants d'y tester un métier, un concept, un produit, une localisation avant de se lancer dans des investissements à plus long terme. Elles totalisent plus de 1.600 heures d'accompagnement et 55 événements. Sur 26 projets sortis, 18 ont ouvert leur propre boutique.

En raison de l'expansion des demandes des commerçants et des nombreuses propositions des communes, hub.brussels a décidé de renforcer son offre d'accompagnement en lançant deux nouveaux établissements à Jette et Woluwe-Saint-Lambert. Ce dernier sera itinérant et se déplacera tous les six à sept mois de quartier en quartier dans Bruxelles afin de répondre aux demandes des communes et de tester ainsi différentes implantations.