Une centrale nucléaire visée par un missile venu de l’espace? Des propos de Jean-Luc Mélenchon font polémique

Lors de son meeting dimanche, Jean-Luc Mélenchon a évoqué les risques liés aux centrales nucléaires, et notamment celle de Gravelines, suscitant les critiques de Fabien Roussel (Parti communiste français).

Fabien Roussel assure qu’il a été « alerté par des salariés, et notamment de la centrale de Gravelines ». « Ils trouvent inadmissible que Jean-Luc Mélenchon fasse peur à tous nos concitoyens, en disant qu’un missile pourrait venir de l’espace et tomber sur nos centrales nucléaires et celle de Gravelines, en faisant de la moitié nord de la France un désert pendant 20.000 ans », explique le secrétaire national du PCF.

Jean-Luc Mélenchon a bien évoqué la centrale nucléaire de Gravelines, mais ce n’est pas exactement ce qu’il a dit. La vidéo de cette séquence est d’ailleurs facilement trouvable sur internet : « Mesdames et messieurs, s’il arrive, pour notre malheur, qu’il se passe quoi que ce soit à la centrale de Gravelines, il faudra quitter Lille, Roubaix, Calais pour 10.000 ans. S’il arrive quoi que ce soit à la centrale nucléaire qui est en amont de la capitale, il faudra évacuer 12 millions de personnes et ne pas revenir dans le secteur avant 20.000 ans », a dit le leader de la France insoumise, évoquant d’abord des accidents liés à l’âge et l’entretien des centrales.

D’où provient cette histoire de missile ? De la suite du discours de Jean-Luc Mélenchon : « La menace vient dorénavant de l’espace. Nous sommes des cibles. Nous présentons 58 cibles à portée de l’espace. Voilà pourquoi on ne peut pas continuer comme ça. » Plus généralement, il a martelé que « la question du nucléaire n’est pas une question idéologique ». « La question est que le danger existe. Et que ces centrales avancent dans le temps, que 17 d’entre elles ont dépassé la limite des 40 ans, alors nous sommes dans la zone du danger. »