Le Beerschot présente ses excuses à Seraing pour des «chants insultants» de ses supporters

C’est le club sérésien qui a publié ce courrier signé du directeur général du Beerschot, Frédéric Van den Steen, sans préciser quand celui-ci a été envoyé.

« Il s’agissait d’une rencontre très fair-play et agréable à suivre », a écrit le club anversois qui s’était imposé 3 à 0 au Kiel. « Même si le Beerschot a pris l’avance et que tant sur les plans sportif qu’extra-sportif, il n’y avait aucune raison d’une quelconque animosité envers le RFC Seraing, une partie de nos supporters a pourtant jugé bon d’entonner divers chants à l’attention des visiteurs. Le Beerschot condamne ce comportement de nos fans et tient à s’excuser pour cela envers la direction du RFC Seraing et toute personne qui s’est sentie offensée. Ces chants étaient insultants et inutiles. Le Beerschot a noué un dialogue avec ses supporters pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus ».