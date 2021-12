Ukraine: les mouvements de troupes russes, au cœur des inquiétudes occidentales

Joe Biden cherchait à obtenir des assurances de Vladimir Poutine lors de la visioconférence de ce mardi entre les présidents américain et russe. Moscou joue la carte diplomatique de l’incertitude et, sur le terrain, de la menace permanente.

Depuis plusieurs semaines, sur le front ukrainien, les bruits de bottes accompagnent la guerre des mots. Alors que l’Ukraine était au cœur de l’échange, mardi, entre les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden, Kiev s’est inquiété d’« inhabituels » mouvements de troupes russes. Au fil des ans, selon l’Ukraine, Moscou a massé près de sa frontière orientale et en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée en 2014, plus de 100.000 soldats. Au total, près de 115.000 hommes en incluant forces navales et aériennes – soit un neuvième de l’armée russe. Le Kremlin assure que c’est une défense et non une menace.