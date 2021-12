Sami Lahssaini en quête de rythme à Seraing

Au terme du défunt exercice, les ambitions de Sami Lahssaini étaient limpides. Il voulait faire ses preuves en D1A. Fort d’un nouveau contrat au FC Metz, le Liégeois de 23 ans ambitionnait de démontrer son potentiel au sein de l’élite belge avant d’éventuellement faire son retour en Ligue 1. Vingt matches plus tard, toutes compétitions confondues, le médian est loin de son objectif. Il ne totalise que 4 titularisations. « Je suis tellement frustré de ne pas encore avoir pu montrer ce que je vaux », lance-t-il. La faute à une entorse au genou subie lors du premier match de championnat… et à la précipitation. « Je voulais revenir avant d’affronter le Standard (NDLR : le 19 septembre), j’ai donc beaucoup donné et la rechute fut au rendez-vous. » Verdict : 7 semaines supplémentaires sur la touche.