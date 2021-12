L'IBPT lance un site internet d'information sur la fibre optique

Concrètement, le site propose aux utilisateurs intéressés des explications sur la technologie et une liste de fournisseurs de services de fibre optique. Il répond également aux questions concernant le déploiement de la fibre optique dans la rue, sur les façades ou dans les immeubles à appartements en précisant les droits et obligations tant des opérateurs que des propriétaires de bâtiments. Le site internet explique les réglementations en vigueur afin que toutes les parties concernées soient correctement informées.

Le site, baptisé www.infofibre.be , traite des différents aspects du déploiement de la fibre optique et s'adresse à la fois aux utilisateurs, aux opérateurs et aux autorités publiques. Il s'inscrit dans l'objectif de la Commission européenne de déployer un réseau à très haute capacité pour tous d'ici 2030.

En plus de cela, infofibre.be propose aux opérateurs un aperçu des procédures d'octroi de permis, qui diffèrent selon les Régions. Des informations sont également fournies sur les possibilités d'utiliser les infrastructures gérées par des autres services d'utilité publique (électricité, gaz, etc.) pour y installer la fibre.

Les autorités publiques peuvent, elles, trouver sur le site des recommandations à l'intention des villes et des communes pour favoriser un déploiement harmonieux de la fibre optique et éviter toute forme de discrimination. L'objectif est également d'encourager la transparence et la souplesse dans l'octroi des permis afin de faciliter les procédures administratives et ainsi d'accélérer le délai de déploiement.