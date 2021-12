Coronavirus: prolongation du droit au chômage pour se faire vacciner

Actuellement, toutes les personnes vaccinées sont invitées à recevoir un vaccin «boost». Pour ce faire, elles peuvent s’inscrire via les plateformes Qvax (Wallonie et Flandre) ou Bruvax (Bruxelles). Pour pouvoir se réinscrire, il faut avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson il y a au moins deux mois, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca il y a au moins quatre mois ou la seconde injection du vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech il y a au moins six mois.

Par ailleurs, la préparation de la vaccination anti-covid des enfants de moins de 12 ans se poursuit, dans l’attente des avis du Conseil supérieur de la Santé et du Comité de bioéthique qui devraient être rendus le 16 décembre prochain, avait indiqué vendredi le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).