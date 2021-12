Youth League: Bruges, battu à l’ultime seconde par le PSG, jouera le barrage

Les jeunes U19 du Club de Bruges ont connu une énorme désillusion mardi après-midi en UEFA Youth League de football. Ils ont été battus à l’ultime seconde du temps additionnel 3-2 sur la pelouse du PSG, à Saint-Germain-en-Laye. Les Brugeois menaient 0-2 à la pause. Cette victoire permet au PSG de remporter le groupe A et d’obtenir sa qualification directe pour les huitièmes de finale. Les Brugeois, qui étaient certains de terminer au pire deuxièmes de leur groupe, joueront les barrages contre une équipe issue de la voie des clubs champions pour espérer rejoindre les huitièmes de finale.

L’attaquant Mathis Servais, dès la 19e minute (0-1), sur un assist de Romeo Vermant, et le médian Arne Engels sur penalty (44e, 0-2) ont placé les Brugeois sur du velours d’autant que le club Parisien était réduit à dix après l’exclusion d’El-Chadaille Bitshiabu auteur de la faute qui a offert le penalty. Malmené (Bruges a tiré à 22 reprises au but contre 8 tirs seulement pour les Parisiens) et très heureux de ne pas concéder deux autres penalties en seconde mi-temps, le PSG est parvenu à renverser la situation. En l’espace de quatre minutes Xavi Simons (69e, 1-2) et Warren Zaire Emery (73e, 2-2.) ont égalisé. Dans l’ultime seconde (90e+4) de la rencontre, sur un dernier centre, le remplaçant Wilson Odobert était là pour pousser au fond des filets un ballon détourné par le gardien Kiany Vroman sur la reprise de la tête de Simons.