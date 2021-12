Et si le tort de Jean-Luc Crucke était d’avoir oublié l’électorat de son parti?

Lundi dernier, le ministre wallon du Budget, M. Jean-Luc Crucke, annonçait, non sans une certaine amertume, le renvoi à l’arriéré – et donc, le retrait sine die – du projet de décret « portant diverses dispositions pour un impôt plus juste ». Son vote était a priori programmé au plus tard à la fin de cette année civile, en vue d’une entrée en vigueur dès le mois de janvier 2022. Le texte en question est le fruit de plus d’une année de travail préparatoire, accompagné de multiples avis, dont ceux du Conseil d’Etat et du Conseil wallon de la fiscalité. Sa mouture finale a été validée par l’ensemble des membres du gouvernement wallon, dont les ministres MR ! Des amendements permettant de répondre à certaines préoccupations relatives au champ d’application temporel des nouvelles règles ont même fait l’objet d’un accord au sein du gouvernement et du parlement.

Et pourtant, comme la presse le révèle, ce sont les députés appartenant au même parti politique que le ministre qui, paradoxalement, bloquent son adoption en toute dernière minute. Les motifs invoqués sont surprenants, voire déroutants : il s’agirait de protéger les intérêts des classes moyennes – comprenons : les potentiels électeurs de cette formation politique – et d’attendre les résultats de l’étude dite « budget base zéro » lancée par le même ministre et dont l’objectif est d’allouer les ressources de la manière la plus efficace possible en « repensant » chaque dépense, en ce compris fiscale. D’aucuns invoquent encore la nécessité d’une réforme plus globale de la fiscalité – dont il faut préciser, à toutes fins utiles, qu’elle n’est pas prévue par la Déclaration de politique régionale –, ou encore… le souci d’éviter que le parti réformateur soit le seul de la majorité à faire un effort budgétaire dans ses compétences et face à son électorat.