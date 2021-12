Ligue des champions: un Barça devenu inoffensif

Tout est silence autour de ce Barça. Même une défaite au Camp Nou, celle face au Betis Séville le week-end passé, la première de Xavi en 4 rencontres, ne suscite plus le moindre commentaire. La légitime ambition, l’enthousiasme de l’ancien meneur de jeu, nourrit bien la naïveté ambiante, mais elle se heurte à la réalité du terrain : 7e en Liga, ce Barça est à sa place. Il n’a ni jeu ni force mentale et Xavi, en vertu de son passé au club, de la lignée « cruyffienne » dans laquelle il s’inscrit, devrait tout redresser en quelques semaines. Or, il a besoin de ce temps qui manque à ce Barça. Tout est à reconstruire, l’équipe, le club. Chaque match est une urgence. Sportive, avec le Real Madrid 16 points plus haut, ou la 4e place, objectif maximum pour la qualité de cet effectif, à 6 points. Financière aussi qui place une pression supplémentaire sur l’équipe en déplacement ce mercredi soir à Munich avec 9,5 millions d’euros en jeu.