Pour la direction de l'hôtel Steigenberger, la procédure Renault n'est pas suspendue

Le journal L'Echo annonçait mardi que dans une ordonnance rendue vendredi en référé, le tribunal du travail de Bruxelles interdisait à la société Stag Belgium de clôturer la phase 1 de la procédure de licenciement, en cours à l'hôtel, tant que les représentants des travailleurs n'auront pas obtenu une série d'informations qu'ils demandaient depuis un certain temps.

La direction de Stag Belgium affirme dans la foulée que la procédure Renault n'est pas suspendue et que l'ordonnance du tribunal établit un échéancier pour des échanges d'informations avec les syndicats (9, 13 et 17 décembre). En outre, l'ordonnance stipule que la phase d'information et de consultation (phase 1 de la procédure Renault) devra être clôturée pour le 30 avril 2022 au plus tard.