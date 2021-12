Tensions autour de l’Ukraine: fin des pourparlers entre Joe Biden et Vladimir Poutine

La discussion par vidéoconférence a duré environ deux heures, selon les agences de presse Ria Novosti, TASS et Interfax.

Les pourparlers entre les présidents américain et russe Joe Biden et Vladimir Poutine ont pris fin mardi peu après 18 heures, sur fond de crainte d’une escalade militaire russe en Ukraine, ont annoncé les agences russes.

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entretenus via vidéoconférence : Washington veut éviter une escalade militaire en Ukraine, quand Moscou entend marquer ses propres « lignes rouges » stratégiques.

Il est prévu que le président des Etats-Unis téléphone aux dirigeants français, allemand, italien et britannique après son échange.

Biden dans la « Situation Room »

Côté américain, Joe Biden a décidé de participer à la vidéoconférence en se retranchant dans la « Situation Room » de la Maison Blanche.

Le choix de cette salle ultra-sécurisée, d’où l’exécutif américain pilote les interventions militaires sensibles, illustre le haut degré de tension de l’événement.

Son ambition d’établir une relation « stable » et « prévisible » avec la Russie, exprimée en juin lors d’un sommet en personne entre les deux hommes à Genève, semble avoir vécu, au moins pour le moment.

Des troupes russes à la frontière avec l’Ukraine

Washington, l’Otan et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l’Ukraine en vue d’attaquer le pays. Le scénario rappelle 2014 et l’annexion russe de la péninsule de Crimée, puis le déclenchement dans l’est ukrainien d’un conflit armé qui a fait plus de 13.000 morts.

Le Kremlin dément tout projet d’invasion. Et Moscou reproche à Washington de négliger ses propres préoccupations : l’activité accrue des pays de l’Otan en mer Noire, la volonté ukrainienne de rejoindre l’alliance atlantique et l’ambition de Kiev de s’armer auprès de l’Occident.

« La Russie n’a jamais eu l’intention d’attaquer qui que ce soit mais nous avons des lignes rouges », a assuré lundi Dmitri Peskov.

Coup de bluff de Poutine ?

Beaucoup d’observateurs, en Europe et aux Etats-Unis, pensent que Vladimir Poutine bluffe avec le déploiement de forces aux frontières de l’Ukraine, mais peu écartent complètement l’hypothèse d’une attaque.

Si Moscou devait passer à l’acte, un haut responsable de la Maison-Blanche a prévenu que les Etats-Unis « répondraient favorablement » à une demande de présence militaire américaine accrue en Europe de l’Est et soutiendraient davantage l’armée ukrainienne.

Washington brandit aussi la menace de sanctions économiques contre le régime russe. Et assure qu’elles seraient plus douloureuses que celles qui se sont empilées sans grand effet sur la Russie depuis 2014.

« Nous savons bien que la partie américaine a une addiction aux sanctions », a ironisé mardi le porte-parole du Kremlin.

Poutine, le « tueur »

Joe Biden, qui a qualifié Vladimir Poutine de « tueur », se doit de gérer habilement la crise ukrainienne, lui qui a déjà irrité les alliés traditionnels des Etats-Unis avec le retrait chaotique d’Afghanistan.