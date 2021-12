Ligue des champions: balayé par le PSG, Bruges dit adieu à l’Europe (vidéos)

Battu 4-1 au PSG mardi lors de la 6e et dernière journée du Groupe A de la Ligue des Champions, le Club Bruges est arrivé au terminus de sa campagne européenne. Les Blauw & Zwart (4 points) terminent quatrièmes et les Sangermanois deuxièmes (11 points) derrière Manchester City (12 points), battu 2-1 par Leipzig (7 points, 3e), qui est relégué en Europa League. Le PSG s’est imposé grâce à des doublés de Kylian Mbappé (2e, 7e), qui est devenu le plus jeune joueur de l’Histoire à atteindre le cap des 30 buts en C1, et de Lionel Messi (38e, 76e sur penalty).

Pour atteindre l’objectif de faire un meilleur résultat que Leipzig, Philippe Clement a préféré Wesley Nsoki, qui a fait ses débuts pros au PSG, à Brandon Mechele et a encore laissé Ruud Vormer sur le banc. Le coach brugeois a fait confiance à Cisse Sandra qui, à 17 ans et 356 jours, est le deuxième Brugeois le plus jeune en Ligue des Champions après Noah Mbamba, 16 ans, qui a joué cette saison contre Manchester City (4e journée). Ce dispositif n’a pas empêché Bruges de connaître un début désastreux : après seulement 71 secondes, Simon Mignolet a dégagé un centre-tir de Nuno Mendes dans les pieds de Mbappé (2e, 1-0). Exalté, le PSG a fait tourner le ballon et Angel Di Maria, le remplaçant de Neymar, a déposé un ballon par-dessus la défense sur le pied de Mbappé (7e, 2-0).