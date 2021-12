Yari Verschaeren, de nouveau à la relance à Anderlecht

Anderlecht revit offensivement et, forcément, Yari Verschaeren (20 ans) avec lui. Ou inversement. Certes, Zulte-Waregem était faible dimanche, et les Mauves sont malgré tout parvenus à paniquer jusqu’à la dernière seconde. Mais, au-delà de sa fragilité défensive, le Sporting n’en a pas moins inscrit 9 buts lors de ses trois dernières rencontres. Grâce à Refaelov (4 buts en 3 matches), bien sûr, mais aussi à Verschaeren, qui apporte davantage de rythme et de créativité au jeu anderlechtois.

1 Besoin de confiance et de continuité : la discussion de groupe lui a fait du bien.