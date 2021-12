«Grosjean démission, Venanzi c’est fini»

La relation entre les supporters du Standard et la direction du club liégeois a-t-elle atteint un point de non-retour ? On peut clairement le penser au vu du communiqué publié conjointement par les Ultras Inferno et le Publik Hysterik Kaos 2014, les deux plus importants groupes d’animation du stade de Sclessin, dans la foulée des débordements qui ont émaillé le choc wallon entre le Standard et Charleroi. Leur cible : Bruno Venanzi, dont ils réclament qu’il « passe la main, pour le bien du club », et Alexandre Grosjean, « le pseudo-directeur général », qu’ils appellent à la démission, suite à « l’humiliation totale », subie dimanche. « Au-delà d’un match, c’est tout un club qui sombre », écrivent-ils. « Cela fait des semaines, des mois, des années, que la patience de tous les supporters rouches est mise à rude épreuve. Nous sommes aujourd’hui à un point de non-retour. À situation extrême, réactions extrêmes ! En plus d’être au bord du gouffre financièrement, notre club sombre de plus en plus vers le fond du classement.