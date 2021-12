Vers l’obligation vaccinale des soignants? Pas si vite...

Forte mobilisation contre l’obligation vaccinale pour les soignants. La Vivaldi maintient son avant-projet de loi, mais ça se complique un peu. La concertation sociale reprend ses droits. Et on attend l’avis du Conseil d’Etat. Le calendrier s’allonge, le dispositif prévu par le gouvernement est bousculé.

Les responsables politiques ne sont pas sourds, on l’imagine, aux revendications du personnel soignant. Certainement quand les organisations syndicales du secteur mobilisent entre 4.000 et 5.000 personnes à Bruxelles, contre l’obligation vaccinale et pour un réinvestissement dans la santé, presque autant que la manifestation interprofessionnelle pour le pouvoir d’achat, lundi. En particulier, le gouvernement Vivaldi est interpellé, au sein duquel de rudes négociations avaient mené le 19 novembre dernier à valider l’option de la vaccination obligatoire, promue par Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre de la Santé, avec l’aval du Codeco (Comité de concertation), et à adopter un mécanisme de sanctions à deux temps, avec la suspension des récalcitrants au premier janvier 2022 en principe (lire plus loin), et de possibles licenciements à partir d’avril.