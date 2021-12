Ukraine: Kiev entend garder la maîtrise de son destin

Sept ans après le début de la guerre du Donbass, qui a fait plus de 14.000 morts, et qui continue de tuer quasiment tous les jours, l’Ukraine se retrouve une nouvelle fois au bord du gouffre, alors que selon des estimations divergentes, la Fédération de Russie a massé entre 100.000 et 175.000 soldats à ses frontières. Depuis un mois, les spéculations vont bon train à Kiev sur la possibilité d’une invasion territoriale massive de l’armée russe, afin d’arrêter le rapprochement politique et militaire de l’Ukraine avec Occidentaux, de neutraliser Kiev, voire de ramener l’Ukraine dans le giron russe.