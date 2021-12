L’Allemagne, colosse aux pieds d’argile (documentaire vidéo)

Les journalistes Ophélie Delarouzée et Pascal Martin ont réalisé un passionnant web-docu sur l’Allemagne d’Angela Merkel, un pays qui suscite autant d’admiration que de jalousie et de rejet.

Depuis l’annonce de son départ à la retraite, il y a de long mois déjà, tout a été dit sur le bilan de la chancelière allemande Angela Merkel et sur les échéances qui attendent son successeur, Olaf Scholz. Ce qui manquait, c’était une mise en perspective de ces seize longues années de règne à l’échelle de l’histoire moderne de l’Allemagne et de la construction européenne, dont l’Allemagne est depuis longtemps le principal moteur. C’est la tâche que se sont assignés la journaliste vidéaste Ophélie Delarouzée et notre confrère Pascal Martin, journaliste au Soir et historien de formation, dans Voyage dans l’Allemagne d’Angela Merkel : un web-docu de près d’une heure, réalisé avec l’aide du Fonds pour le journalisme.