Marie Darah: «J’ai toujours écrit mais là, j’avais quelque chose à dire»

Le slam, qui pourtant n’était pas son art de prédilection, est devenu son principal moyen d’expression. Acteur.ice, slameur.euse et auteur.ice « gender fluid » (NDLR : ielle ne se reconnaît pas un genre prédéfini et a demandé que nous utilisions l’écriture inclusive à son propos), Marie Darah, 32 ans, veut dès à présent changer le monde, à sa manière. Et son moyen de s’exprimer, c’est le slam. Cette poésie racontée, ielle se l’est réapproprié pour en faire son défouloir, son moyen d’expression, sa pièce de théâtre personnelle. Nous l’avons rencontré.e dans une ambiance détendue tandis qu’ielle se préparait à représenter notre pays au championnat d’Europe de la spécialité.

Marie Darah il y a vingt ans, c’était qui ?