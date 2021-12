Le super pouvoir des héros arabes

Oubliez Marvel et DC Comics, Batman, les Avengers, Wolverine et Catwoman. Alors qu’on croit à tort qu’il n’y a pas d’images en pays d’islam, celles-ci ont toujours existé et font partie depuis des siècles du quotidien des populations qui, du Maghreb au Moyen-Orient, se reconnaissent, se fédèrent ou s’opposent autour de ces marqueurs d’identification.

A deux heures de Bruxelles, l’Institut du monde arabe de Tourcoing, après avoir mis en lumière le sort des migrants africains dans les pays du Maghreb, propose une exposition sur l’image des héros arabes.