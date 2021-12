Michel Franco à propos de «Nuevo Orden»: «Nous savons tous que quelque chose doit changer»

Michel Franco, c’est ce réalisateur mexicain 100 % dévoué à son art, fin analyste de l’humain et de la société, multiprimé en festivals. À Cannes d’abord avec Después de Lucía (prix Un certain regard qui l’a révélé au monde en 2012, et film cité par Lukas Dhont (Girl) dans ses références), Chronic (prix du scénario en 2015) et Las hijas de Abril (prix spécial du jury Un certain regard en 2017). Puis à Venise avec Nuevo Orden (Nouvel Ordre/New Order), Grand Prix du jury en 2020.

Un film à découvrir en salles chez nous aujourd’hui, où Franco déploie son sens de la réalité froid, dur, éprouvant, étouffant… et vrai. Il nous plonge au cœur d’un somptueux mariage de la classe dominante à Mexico qui dégénère en un soulèvement populaire inattendu, cédant la place à un violent coup d’État. Soit l’effondrement d’un système politique, et la création d’un autre…