Margaret Keenan, la première vaccinée britannique du covid, ciblée par les antivax

Contrairement aux rumeurs répandues à son égard, Margaret Keenan a reçu trois injections contre le covid et se porte toujours bien.

C’est au Royaume-Uni qu’a eu lieu la première vaccination européenne contre le covid. Très mise en scène par le NHS, le service national de santé, et le gouvernement, cette injection a été administrée le 8 décembre 2020 dans le bras de Margaret Keenan, une Anglaise qui fêtait ses 91 ans la semaine suivante, au sein de l’hôpital de Coventry, au centre de l’Angleterre. « Je me sens tellement privilégiée d’être la première personne vaccinée contre covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire en avance que je puisse souhaiter », avait déclaré cette ancienne bijoutière aux médias britanniques. « Cela signifie que je peux enfin espérer passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule la majeure partie de 2020. »