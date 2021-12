Musée: le grand chantier Kanal va entrer dans la phase de reconstruction

Depuis sa pré-ouverture, Kanal Centre Pompidou, futur grand pôle d’art moderne et contemporain, vit au rythme des travaux et des chantiers divers. Mais cette fois, on est passé à la vitesse supérieure. Depuis la rentrée, toutes les activités artistiques se déroulent hors les murs tandis qu’ouvriers et machines ont pris possession des lieux.

En janvier, l’association momentanée BCP-CIT Blaton, désignée pour mener à bien la plus grosse partie des travaux de construction, commencera l’installation de son chantier pour des travaux qui devraient débuter au printemps et s’étendre sur une durée de deux ans. Mais avant cela, plusieurs phases se sont déjà succédé : démolition de certaines parties, démantèlement, désamiantage, dépollution des sols avec remplacement des terres jusqu’à 10 mètres de profondeur pour certains espaces, traitement de l’ensemble des structures contenant du plomb et du chrome…