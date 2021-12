Les cadeaux du MAD: un peu d’air frais en images avec les livres d’art

Les beaux livres constituent toujours un cadeau idéal pour les amateurs d’art. Cette année, en prime, beaucoup apportent quelques notes d’humour, d’air frais, de poésie et une multiplicité de regards sur notre époque chahutée.

Le bonheur selon David Hockney

Deux ouvrages lumineux qui font du bien par les temps qui courent. Dans l’un, on découvre les œuvres réalisées par Hockney lors de l’arrivée du printemps en Normandie en plein confinement. Un formidable bol d’air frais. L’autre nous offre une série d’entretiens avec Martin Gayford réalisés à partir de 2019. Et là encore, l’enthousiasme et la passion de l’artiste font un bien fou.