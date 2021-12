Démission d’Alexandra Jaspar de l’APD: une claque pour le Parlement

La démission d’Alexandra Jaspar de son mandat de co-directrice à l’Autorité de protection ne résonne plus comme un pavé dans la mare. Mais comme une claque à l’égard du Parlement.

La démission d’Alexandra Jaspar ne résonne même plus comme un pavé dans la mare. Car les faits (la non-indépendance de l’APD) ont été établis dans plusieurs rapports. Et clairement exposés dans la procédure en infraction grave au RGPD (Règlement général sur la protection des données) lancée par la Commission à l’égard de la Belgique. Le courrier de la lanceuse d’alerte n’est donc pas une surprise. Mais une claque. A l’égard d’un Parlement pris en flagrant délit d’inaction. Qui choisit en âme et conscience de ne pas appliquer la loi.