Les cadeaux du MAD: la photographie entre documentaire et poésie

Botticelli, le magicien

Ce catalogue d’une très belle exposition parisienne au Musée Jacquemart-André rassemble toutes les œuvres présentées dans ce parcours. Il permet surtout de mieux connaître et comprendre la trajectoire de Botticelli grâce à de multiples textes explorant l’univers de cet artiste et designer ayant influencé toute son époque et bien au-delà. Un créateur hors-norme, prêt à s’adapter en fonction de la demande et dirigeant son atelier en véritable chef d’entreprise.