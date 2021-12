Un an après, que sait-on des effets secondaires des vaccins contre le covid?

Les incidents du type des thromboses survenus après les vaccins Astrazeneca et Janssen restent les plus graves enregistrés. En Belgique, 4 personnes en sont décédées contre 27.000 des suites du covid-19.

A l’entame de la campagne mondiale de vaccination il y a un an, les craintes concernant les effets secondaires à moyen et long terme provoqués principalement par la nouvelle technologie de l’ARN messager cristallisaient le débat. Aujourd’hui encore, une grande partie des non-vaccinés continue d’expliquer leur choix par cette peur. Pour les experts toutefois, le temps est aussi un argument. « Plus de 8 milliards de vaccins ont été injectés dans le monde entier avec une pharmacovigilance extrêmement active, explique Jean-Michel Dogné (UNamur). Les effets secondaires observés le plus souvent ne sont pas graves et au final, ils sont même moins fréquents que ce qui était mis en évidence lors de l’étude clinique de phase 3. »