Tensions Est-Ouest: passe d’armes téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine

Un échange verbal à haut risque, mardi, entre les présidents russe et américain. Washington veut éviter une escalade militaire en Ukraine. Et Moscou entend marquer ses propres « lignes rouges » stratégiques.

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont adressé la parole, au téléphone cette fois, après leur entrevue de Genève le 16 juin dernier. A 10 heures du matin, heure de Washington, le président américain a empoigné son combiné, depuis le « Resolution Desk » dans le Bureau ovale, entouré de ses plus proches conseillers, et présenté ses arguments minutieusement préparés à son homologue russe.

La concentration de troupes aux frontières de l’Ukraine ? Inacceptable. Le retrait de la candidature ukrainienne auprès de l’Otan souhaité par Moscou ? « Pas vos affaires ». Les conséquences de ce dangereux bras de fer en Europe de l’Est, et des tensions Est-Ouest comme aux jours sombres de la Guerre froide ? Une escalade que la Russie poutinienne ne gagnera pas forcément.