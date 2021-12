Coronavirus: un rapport chiffre les soins non effectués pendant les trois premières vagues

Il y a eu beaucoup plus de prestations essentielles annulées durant la première vague. Un gros rattrapage a eu lieu début 2021.

A chaque nouveau pic de contaminations, le même problème se pose : des interventions chirurgicales doivent être reportées pour que l’hôpital puisse se consacrer pleinement aux patients covid. A la demande du comité Hospital & Transport Surge Capacity, un organe consultatif créé au début de la crise covid-19 pour surveiller la situation dans les hôpitaux, une étude chiffrant les retards accumulés dans les soins lors des trois premières vagues a été réalisée par l’Inami, le SPF Santé publique et l’Agence fédérale du médicament. Le rapport compare le nombre de prestations effectuées pendant la pandémie avec celles des années précédentes (2018-2019). Il se focalise sur la période comprise entre mars 2020 et mai 2021 et ne prend donc pas en compte les effets de la quatrième vague.