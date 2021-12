Les pays les plus riches accaparent toujours les doses

365 jours n’ont pas suffi à résorber les inégalités. Les populations des pays aux plus bas revenus sont à peine plus de 6 % à avoir eu une dose de vaccin. L’arrivée du variant omicron montre toute la dangerosité de la situation.

Ce n’est pas un problème de pénuries. C’est un problème de choix. En un an, 8,21 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde. De quoi vacciner, si on le souhaitait, toute la planète contre le covid, de 0 à 99 ans.

Mais tel n’est pas le cas. Dans les pays à bas revenus, seuls 6 % de la population a reçu ne serait-ce qu’une dose de vaccin. « C’est la honte, c’est un manque de solidarité », commente Muriel Moser, immunologue à l’ULB. Les pays les plus riches avaient négocié en premier les précieux flacons. Le mécanisme Covax est loin d’avoir atteint son objectif d’une juste répartition des vaccins. D’autant que dans les pays les plus pauvres, on a parfois d’autres priorités sanitaires : la malaria, la mal- ou la sous-nutrition…