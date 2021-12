«La vaccination obligatoire respecte les droits humains»

La vaccination obligatoire en Belgique, on en parle beaucoup mais on n’y voit pas très clair. On sait que le Conseil d’État étudie en ce moment le texte rédigé par Frank Vandenbroucke (Vooruit) qui doit forcer les derniers soignants récalcitrants. Si l’avis est positif, les débats parlementaires n’auront pas lieu avant la mi-janvier et on se souvient qu’un délai de plusieurs mois avant d’imposer des sanctions a été décidé.