Les hôpitaux de Tournai refusent de respecter l’obligation vaccinale de leur personnel soignant Cela concerne 70 des 1.200 soignants qui travaillent sur trois sites à Tournai.

Le directeur du Centre hospitalier de Wallonie picarde (ChWapi) à Tournai a annoncé qu’il refuserait, jusque mars 2022, de respecter l’obligation de faire vacciner son personnel soignant.

Par Belga Publié le 7/12/2021 à 20:04 Temps de lecture: 2 min

Le directeur du Centre hospitalier de Wallonie picarde (ChWapi) à Tournai a annoncé mardi qu’il refuserait, jusque mars 2022, de respecter l’obligation de faire vacciner son personnel soignant. Cette mesure concerne 70 des 1.200 soignants qui travaillent sur trois sites à Tournai. Le directeur justifie sa décision par un manque de personnel alors que les admissions en soins intensifs « Covid » progressent. Le directeur, Didier Delval, s’était confié mardi à la RTBF. Sa position a été confirmée en fin d’après-midi par le service de presse du ChWapi. Sur ses trois sites tournaisiens, dénommés Union, Notre-Dame et IMC, le centre hospitalier compte quelque 1.200 soignants. A ce jour, 70 d’entre eux ne sont pas vaccinés contre le Covid. Légalement, les soignants non-vaccinés ne pourraient plus exercer dès le 1er janvier 2022, avec à la clé une suspension de leur contrat et une mise au chômage temporaire.

« Si je ne dispose pas de ce personnel, l’hôpital ne pourra plus tourner. Actuellement, on enregistre déjà un taux d’absentéisme de 20 %, dont 15 % de longue durée. Or, nous avons besoin d’une augmentation des ressources humaines au niveau des soins intensifs, dont 60 % sont occupés par des patients Covid », explique le directeur. « Habituellement, ce service de soins intensifs est opérationnel avec 70 personnes mais à ce jour, il nous en faut 100 ! », précise Didier Delval qui refuse aussi de poursuivre la fermeture des blocs opératoires.